THE ONLY METAL SHOW IN ROCHESTER
HOSTED BY GORILLA
SATURDAY
11pm – 2Am
Here is the setlist from 12/3/16
HERE IS THE SET FROM GORILLA RADIO!!!!
ALLIANCE OF THIEVES- MESHIAAK
TUNDRA LEACH- DARKTHRONE
DANGEROUS- SHAMANS HARVEST
THE 12TH HOUR- SIRENIA
THE PALE KING- TESTAMENT
BLOOD MONEY- DOPE
ETERNAL RECURRENCE- ONI
BREAKING SKIN- NONPOINT
A DANGEROUS MEETING- MERCYFUL FATE
VOID- DARK COMPLEX
ROAD TO VICTORY- CIVIL WAR
IRON FIST- MOTORHEAD
RISE UP- YEAR OF THE LOCUST
GHOST SHIP- THEOCRACY
MESSAGE IN BLOOD- PANTERA
FOR THE SAKE OF NOTHING- ABANDONED BY BEARS
LIVE METAL SEGMENT
BELIEVER- OZZY OSBOURNE
MR CROWLEY- OZZY OSBOURNE
FLYING HIGH AGAIN- OZZY OSBOURNE
LIFE SONATA ARCTICA
BED OF RAZORS- CHILDREN OF BODOM
KDOMU SVAROGA- ARKHONA
DIVIDE CONQUER BURN AND DESTROY- SERPENTINE DOMINION
VICTIMS OF CONTINGENCY- EPICA
BLOOD AND THUNDER- MASTODON
SUPREMACY- TARJA
ATLAS RISE- METALLICA
TECNOLOGY IACTION- WATCHTOWER
INTO DEPTHS- RAVENCULT
PINBALL MAP- IN FLAMES
NONAGON- CAR BOMB
ENCIRCLED- DARK TRANQUILITY
TERMINATOR- SEVENDUST
ELECTRIC FUNERAL- BLACK SABBATH
SEX METAL BARBIE- IN THIS MOMENT
TOWER- TOWER
Comments
Me again so if you’re bored, maybe you could play M.O.D/S.O.D? Some of the 2 second songs might be good?
I make a haunting return with a southern California band request: Trench Rot. Any song should do so thanks you’ve come through greatly with the big four: megadeth, metallica and slayer!!!