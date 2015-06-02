THE ONLY METAL SHOW IN ROCHESTER
HOSTED BY GORILLA
SATURDAY
11pm – 2Am
Here is the setlist from 1/28/17
HERE IS THE SET FROM GORILLA RADIO!!!!
FOR THE HORDE- EXMORTUS
THE WAIT- AZRAEL
EARTHLY ILLUSIONS- DIABOLUS IN MUSICA
BLOOD AND THUNDER- MASTODON
SIX FEET CLOSER TO HELL- CARNIFEX
ANGELS OF BROKEN THINGS- PAIN OF SALVATION
SQUARE HAMMER- GHOST
TWILIGHT- ALTER BRIDGE
MONSTER- STITCHED UP HEART
ROT- SEEKER
GIFT- GONE IS GONE
I AM THE ENEMY- SEPULTURA
THE IMPERIAL MARCH- GALACTIC EMPIRE
WORTH THE PAIN- LETTERS FROM THE FIRE
INDIANS- ANTHRAX
THE ONLY CURE- ONI
SHENSUCHT- RAMMSTEIN
BOBBY BLITZ INTERVIEW PART 1
OUR FINEST HOUR- OVERKILL
BOBBY BLITZ INTERVIEW PART 2
KILLSHOT- WEAPONS OF A NEW
INTO THE NIGHT WORLD- MACHINAE SUPREMACY
ENTER SANDMAN- METALLICA
LADY IN THE WALL- VOODOO TERROR TRIBE
SCATTERBRAIN- KXM
SHOUT- HERMAN FRANK
ROTTING IN VAIN- KORN
A DYING WORLD- IRON REAGAN
SENTENCE DAY- OBITUARY
KING FOR A DAY- BATTLEBEAST
PURGING THE HUMAN CONDITION- FOOTAGE OF A YETI
DIGGING THE GRAVE- FAITH NO MORE
MY ETERNITY- CHRYSALIS
DIVIDED BY HATE- ENEMY REMAINS
PINS AND NEEDLES- NONPOINT
GODS OF VIOLENCE- KREATOR
SANGRE POR SANGRE- HELLYEAH
INFECTED- NIGHTMARE
DEATH OF A ROCKSTAR- WITHIN THE RUINS
2 Comments
Me again so if you’re bored, maybe you could play M.O.D/S.O.D? Some of the 2 second songs might be good?
I make a haunting return with a southern California band request: Trench Rot. Any song should do so thanks you’ve come through greatly with the big four: megadeth, metallica and slayer!!!