Gentlemens Club Gift of Ringtones

AS A THANK YOU TO ALL THEIR LISTENERS THE BOYS CREATED SOME RINGTONES AND TEXTONES FOR YOU ALL TO USE DURING 2016. HAVE A GREAT HOLIDAY AND A HAPPY NEW YEAR!
JUST RIGHT-CLICK, HIT SAVE AS, TRANSFER THE FILE TO YOUR PHONE, GO TO SETTINGS, CHANGE YOUR RINGTONE, LOCATE THE FILE, SET IT AS RINGTONE. IT’S JUST THAT EASY!
MARK’S RINGTONES & TEXT TONES
RINGTONE 1
RINGTONE 2
RINGTONE 3
TEXT TONE 1
TEXT TONE 2
TEXT TONE 3
TEXT TONE 4
TEXT TONE 5
SHANE’S RINGTONES & TEXTONES
MOM TETRIS RINGTONE
TRUMP BASSDROP RINGTONE
BERNIE SANDERS BASSDROP RINGTONE
STAR WARS LASERS TEXT TONE
NUDIE SEXT TONE
ACAPELLA TEXT TONE #1
ACAPELLA TEXT TONE #2
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