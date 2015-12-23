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Gentlemens Club Gift of Ringtones

December 23, 2015 By Leave a Comment

Happy-Hollandaise-Gentlemens-ClubAS A THANK YOU TO ALL THEIR LISTENERS THE BOYS CREATED SOME RINGTONES AND TEXTONES FOR YOU ALL TO USE DURING 2016. HAVE A GREAT HOLIDAY AND A HAPPY NEW YEAR!

JUST RIGHT-CLICK, HIT SAVE AS, TRANSFER THE FILE TO YOUR PHONE, GO TO SETTINGS, CHANGE YOUR RINGTONE, LOCATE THE FILE, SET IT AS RINGTONE. IT’S JUST THAT EASY!

MARK’S RINGTONES & TEXT TONES

RINGTONE 1

RINGTONE 2

RINGTONE 3

TEXT TONE 1

TEXT TONE 2

TEXT TONE 3

TEXT TONE 4

TEXT TONE 5

SHANE’S RINGTONES & TEXTONES

MOM TETRIS RINGTONE

TRUMP BASSDROP RINGTONE

BERNIE SANDERS BASSDROP RINGTONE

STAR WARS LASERS TEXT TONE

NUDIE SEXT TONE

ACAPELLA TEXT TONE #1

ACAPELLA TEXT TONE #2

 

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