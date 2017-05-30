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WWE SMACKDOWN | Text-To-Win

TEXT TO WIN WWE TICKETS

TEXT SMACK TO 51879

Standard Message & Data Rates Apply

WWE SmackDown Live

Tuesday, June 6 | 7:45 PM

Blue Cross Arena

Rochester, NY

SMACKDOWN LIVE COMES TO THE BCA FOR THE FIRST TIME IN 5 YEARS!

SEE ALL OF YOUR FAVORITE SUPERSTARS INCLUDING:

WWE CHAMPION BRAY WYATT
RANDY ORTON
AJ STYLES
INTERCONTINENTAL CHAMPION DEAN AMBROSE
THE MIZ
BECKY LYNCH
WWE WOMEN’S CHAMPION ALEXA BLISS

AND MORE!!!

*CARD IS SUBJECT TO CHANGE*

OR CHARGE BY PHONE AT 1-800-745-3000

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