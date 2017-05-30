WWE SMACKDOWN | Text-To-Win
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WWE SmackDown Live
Tuesday, June 6 | 7:45 PM
Blue Cross Arena
Rochester, NY
SMACKDOWN LIVE COMES TO THE BCA FOR THE FIRST TIME IN 5 YEARS!
SEE ALL OF YOUR FAVORITE SUPERSTARS INCLUDING:
WWE CHAMPION BRAY WYATT
RANDY ORTON
AJ STYLES
INTERCONTINENTAL CHAMPION DEAN AMBROSE
THE MIZ
BECKY LYNCH
WWE WOMEN’S CHAMPION ALEXA BLISS
AND MORE!!!
*CARD IS SUBJECT TO CHANGE*
OR CHARGE BY PHONE AT 1-800-745-3000
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